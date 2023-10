Mulher de Christian Figueiredo desabafa sobre morte de fisiculturista: 'que dor, meu Deus'

Vivi Torres, viúva do fisiculturista Christian Figueiredo, que morreu aos 29 anos nessa segunda-feira (16), desabafou nas redes sociais sobre a morte precoce do atleta. Em publicação no Instagram nesta terça (17), a mulher lamentou a perda e fez uma declaração sobre os quase onze anos de relacionamento com ele. A causa da morte ainda não foi divulgada pela família.

"Íamos completar 11 anos que nos conhecemos e nunca mais nos separamos. Coisa de alma. Sempre será você! Eternamente. Te amo e sempre te amarei. Que dor, meu Deus", iniciou ela.

"Deus te levou para perto dele para um lugar lindo e mais seguro como você merece. Deus tem muito orgulho do filho que você foi e continuará sendo, mas agora pertinho Dele, onde Ele vai te dar tranquilidade e paz", continuou.

Vivi também comentou sobre as boas lembranças que tem com o fisiculturista e o amor que construíram ao longo do casamento. "Você me ensinou o verdadeiro significado do casamento, da parceria, do amor e como falávamos estes dias, nas dificuldades que nos aproximávamos mais. Mo, só tenho lembranças boas de você. Nosso amor é amor de alma e será eterno", completou.

Morte de Christian Figueiredo

O fisiculturista Christian Figueiredo morreu aos 29 anos, na última segunda-feira (16). A morte foi anunciada pela esposa do atleta nas redes sociais. "É com muito tristeza que venho dizer que Deus recolheu hoje o meu amor, Christian Figueredo, para junto dele. Um marido, filho, irmão, atleta, amigo, que deixou um legado incrível", escreveu.

Segundo a família, o sepultamento ocorre às 14h30, no Cemitério Valle dos Reis, em Taboão da Serra.

A causa da morte ainda não foi divulgada pelos familiares. Contudo, à TV Cultura, os amigos do atleta afirmaram que ele teria sofrido um derrame e uma hemorragia, após realização de um procedimento cirúrgico.