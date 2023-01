Ex-estudante de Medicina condenado por estuprar a irmã é preso na Argentina

Marcos Vitor Aguiar Dantas Pereira, 23, condenado por abusar da irmã e da prima, em Teresina, no Piauí, foi preso, na última terça-feira (17), em Mar Del Plata, na Argentina. O ex-estudante de medicina estava foragido da Justiça há mais de um ano, após receber a pena de 33 anos e oito meses de prisão por estupro de vulnerável das familiares.

Segundo a Polícia Civil do Piauí, Marcos morava em Buenos Aires, capital argentina, sob outra identidade, antes de se mudar para Mar Del Plata, onde foi achado e preso. "Foram realizadas diligências de campo e em ambiente cibernético que resultaram na localização, confirmação de identidade e prisão do investigado”, informou o órgão ao G1.

"Ele tinha uma vida tranquila na cidade de Buenos Aires. Até um trabalho. Mas, quando saiu a condenação, acredito que isso mexeu com o emocional dele e ele mudou para uma nova cidade, Mar del Plata, onde foi preso. A Legislação da Argentina é um pouco diferente da nossa. Uma vez que ele é um preso internacional, ele já fica incomunicável. Falou apenas com o juiz e vai ser oportunizado que ele fale com a defesa técnica", disse o delegado Anchiêta Nery ao G1.

A operação foi realizada em parceria com o Corpo de Investigações Judiciais (CIJ) do Ministério Público Fiscal e a Polícia Federal da Argentina. Neste momento, Marcos aguarda um processo de extradição para voltar ao Brasil e cumprir a pena aplicada, o que deve acontecer nos próximos dias, de acordo com a Polícia do Piauí.

Abuso sexual

Em setembro de 2021, a Delegacia de Proteção à Criança e Adolescência (DPCA) de Teresina recebeu denúncias das mães das vítimas sobre os casos de assédio e estupro praticados por Marcos.

À época, ele foi acusado de abusar de crianças e adolescentes de 12 e nove anos de idade, em "brincadeiras" que fazia com as vítimas, suas parentes, dentro do próprio quarto. A condenação ocorreu em novembro do ano passado.

Contudo, logo após ser denunciado e receber um pedido de prisão preventiva, Marcos foi expulso do curso de medicina que cursava em Manaus, no Amazonas, e estava foragido desde então.