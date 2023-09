Ex de namorado de Suzane Von Richtofen diz que irá brigar pela guarda das filhas: 'obrigação de mãe'

Suzane von Richthofen, condenada a 39 anos de cadeia por ter matado os pais, está no meio de uma disputa judicial envolvendo a guarda de três crianças pequenas — filhos do atual namorado dela. Atualmente, Richthofen está grávida do médico Felipe Zecchini Muniz, de 40 anos.

Conforme o jornal O Globo, há três meses, ela se mudou de Angatuba para Bragança Paulista (SP), para morar com o namorado, que tem a guarda das filhas do relacionamento anterior.

Na última década, Felipe manteve união estável com a médica Sílvia Constantino Franco, 44, e os dois tiveram uma separação complicada. Silvia conta que cedeu os cuidados das filhas ao ex-marido, mas agora, com a convivência delas com Suzane, decidiu brigar na Justiça para retomar a guarda.

Em entrevista ao jornal carioca, a médica falou sobre a decisão de lutar pela guarda das filhas. "Não quero as minhas filhas sendo criadas por uma assassina psicopata. (Tenho medo) de as minhas filhas conviverem com a Suzane. Acho que ela tem o direito de recomeçar a vida dela, mas não perto das minhas filhas, estou apavorada", relatou a profissional da saúde.

Primeira batalha começou

O Ministério Público analisa o pedido de Sílvia e logo deve dar um parecer porque a médica entrou com um pedido de tutela para que a tramitação judicial seja mais célere. Suzane e o médico Felipe Zecchini Muniz, procurado através de seu advogado Luiz Adriano de Lima, não comentar o processo.



O advogado do médico alegou que ele não comentaria o caso porque ainda não havia sido notificado oficialmente pela Justiça.



Atualmente, Suzane cumpre o restante da pena sentenciada em liberdade. Ela foi condenada pelo assassinato dos pais, Marísia Von Richthofen e Manfred Albert von Richthofen, em 31 de outubro de 2002. Ela teve como cúmplices o então namorado e o irmão dele, Daniel e Cristian Cravinhos. A sentença considerou que o crime ocorreu a mando de Suzane.