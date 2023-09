Caso Lana: vizinhos relatam que menina morava em 'ambiente precário' e mãe dela era 'descuidada'

Moradores da região onde a menina Lana, de 8 anos, foi encontrada morta dentro de um poço, na zona sul de São Paulo, afirmaram que a mãe da vítima era negligente com os filhos. Em entrevista ao SBT, os vizinhos também revelaram que as crianças viviam em um ambiente precário, com muita sujeira e bagunça.

De acordo com a reportagem, a mãe de Lana, identificada como Patrícia, perdeu a guarda de sete filhos, que estariam sob a proteção do Conselho Tutelar, por causa das condições precárias em que a família vivia na comunidade. A situação de negligência teria sido denunciada por vizinhos e familiares.

Uma das linhas de investigação do caso sugeria que a mãe da menina teria envolvimento no crime. O caso está sendo investigado pelo Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP). Os familiares da criança, como a mãe e o irmão, foram conduzidos à delegacia para prestar depoimentos.

Lana estava desaparecida desde o dia 13 de setembro e foi encontrada na última quarta-feira (20) em um poço a cerca de 500 metros da residência da família.

ENTENDA O CASO

Lana, de 8 anos, desapareceu depois da mãe sair para ir ao mercado no bairro Jardim Lucélia, em São Paulo. A menina ficou assistindo televisão acompanhada do irmão de 15 anos. No entanto, após sair para a rua, o vizinho de 13 anos a pegou no portão de casa e saiu com ela.

As imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o jovem volta sozinho para casa cerca de 40 minutos depois.

Em depoimento à polícia, dado na terça-feira (19), o vizinho declarou que três pessoas dentro de um carro prometeram lhe pagar R$ 100 caso levasse Lana para elas, mas que não recebeu o dinheiro. Segundo ele, o irmão da Lana era uma dessas pessoas.