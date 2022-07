Estudante universitária é acusada de abusar de professora na sala de aula no Paraná

Uma estudante de uma instituição de ensino particular em Maringá, no Paraná, é acusada de ter abusado da professora na sala de aula. A situação ocorreu na última quinta-feira (28).

A aluna do curso de medicina veterinária teria tocado nas partes íntimas da profissional para "cumprir um desafio" proposto por outros alunos. De acordo com relatos, a professora foi socorrida aos prantos na enfermaria após o ocorrido.

A estudante se diz arrependida em mensagens de texto que circulam nas redes sociais. "Arrependimento do meu comportamento agora não irá mudar nada do que aconteceu, mas sei que fiz algo que irá implicar na vida de outra pessoa e me sinto um lixo por isso", escreveu.

Em seguida, outra estudante responde, reforçando que é necessária devida punição para o caso.

"Para isso existe lei e processo, ajudam a reparar de alguma forma danos. Porque você acabou com ela, isso não tenho dúvidas. Tô super chateada com o que fizeram. Só você está se descupando, mas não estava sozinha", respondeu.

Nota da universidade

Com a repercussão do caso, a instituição de ensino onde ocorreu o caso se posicionou à imprensa. Em nota, a instituição afirma que prestou "imediatamente todo o apoio à professora e determinou a imediata abertura de sindicância interna para apuração dos fatos e aplicação das medidas disciplinares, sem prejuízo da eventual responsabilização criminal".

"É inadmissível qualquer forma de agressão, principalmente no ambiente acadêmico, onde se preza pela argumentação, tolerância e respeito", complementou