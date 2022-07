A morte de um adolescente de 17 anos foi flagrada por uma câmera de segurança em Toledo, no interior do Paraná, na madrugada desta sexta-feira (15). O jovem foi uma das oito vítimas assassinados pelo policial militar (PM) Fabiano Júnior Garcia, que depois ainda tirou a própria vida.

Nas imagens, Kaio Siqueira da Silva está caminhando na rua e é abordado pelo soldado. Ele se aproxima do carro em que Fabiano estava e a dupla conversa. Momentos depois, ele é baleado.

Assista às imagens do momento, que são fortes e foram editadas:

Segundo o G1, o adolescente não tinha passagem pela Polícia, mas era conhecido por agentes de segurança. Ainda não se sabe a motivação da morte.

Sequência de assassinatos

Fabiano Júnior Garcia matou seis pessoas da própria família: dois filhos, uma enteada, a mãe, o irmão e a esposa, além do adolescente Kaio e de outro jovem, de 19 anos, identificado como Luiz. Após as mortes, o policial cometeu suicídio. A motivação dos assassinatos em série seria o fim do relacionamento com a esposa.

Segundo informações do portal G1, o policial de 37 anos atuava pelo 19º Batalhão de Polícia Militar de Toledo. A PM informou que o agente de segurança trabalhou normalmente na quinta-feira (14) e deixou o plantão por volta das 19h.

A PM aponta a hipótese que, ainda em Toledo, o homem tenha matado a esposa e a filha dela, de 12 anos. Em seguida, a suspeita é que ele tenha se dirigido para Céu Azul, onde matou os outros dois filhos que moravam com a avó materna.

Em seguida, segundo os órgãos de segurança, o homem retornou para Toledo, onde tirou a vida da mãe dele e de um irmão. Além disso, os dois jovens que estavam passando pela região, de 17 e 19 anos, também foram assassinados.