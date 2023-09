Estudante de direito é encontrada morta em rio com peso amarrado nos pés

A estudante de direito Paola Vitória da Conceição, 23 anos, foi encontrada morta na última quinta-feira (21), em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Conforme o Uol, o corpo dela estava dentro do Rio Guandu, e a jovem tinha um peso amarrado nos pés.

Além disso, o corpo apresentava sinais de violência na cabeça. Ela estava desaparecida desde a noite de quarta-feira (20), após sair para caminhar com a irmã autista de 14 anos. A adolescente será ouvida pela polícia.

Os familiares foram para a delegacia registrar o desaparecimento. Durante a tarde de quinta, precisaram reconhecer o corpo por uma videochamada e, nesta sexta, presencialmente.

A jovem estava no 9º semestre do curso de Direito. O enterro acontecerá no sábado (23), às 14h, no Cemitério Municipal de Mesquita. Os amigos e familiares lamentaram a morte da Paola.

Ocorrência de encontro do cadáver

O corpo foi encontrado após a Polícia Militar ser acionada para atender uma ocorrência de encontro do cadáver. A perícia também foi ao local.

Os familiares acreditam que a jovem tenha sido vítima de feminicídio por um ex-namorado. Ainda segundo o Uol, havia um boletim por agressão contra o suspeito e uma medida protetiva. Ele não aceitou o término da relação.