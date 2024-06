O que disse Abel Ferreira sobre a grande vitória do Fortaleza contra Palmeiras na Arena Castelão

O Fortaleza teve uma atuação consistente e soberana na vitória contra o Palmeiras por 3 a 0, nesta quarta-feira (26), na Arena Castelão, pela Série A. Com uma exibição muito tática, o time cearense neutralizou os pontos fortes do adversário e foi letal nas investidas, em um contexto que rendeu elogios do técnico português Abel Ferreira, apontado como um dos melhores do país.

"Primeiro, é dizer que o nosso adversário foi extremamente eficaz e mereceu ganhar. Segundo, é dizer que durante o jogo todo faltou lucidez e força física aos jogadores e ao treinador. É verdade que tivemos um primeiro erro na saída de bola, em um lance que o adversário é fortíssimo, mas os primeiros erros foram meus, o responsável da derrota sou eu. Depois, é falar da dureza que é esse campeonato, então foi um acidente de percurso. Acho que fomos melhores na 1º parte, mas para vocês verem o nível de eficácia do adversário, o centroavante Lucero finalizou três vezes e fez dois gols. É dar parabéns ao nosso adversário que foi melhor, aproveitou o fator casa, o físico, e a forma como sofremos os gols. O primeiro e o terceiro são demonstrativos do que eu estou falando”. Abel Ferreira Técnico do Palmeiras

Por isso, a exibição reverbera. O Leão interrompeu uma sequência de oitos jogos sem derrota do time alviverde, que tinha cinco vitórias seguidas na temporada. Foi uma das melhores atuações do ano e serviu para elevar a moral do Fortaleza, que somou sete de nove pontos, com triunfos contra Grêmio e Palmeiras, e empate com o Atlético-MG.

Legenda: O argentino Vojvoda e o português Abel Ferreira estão entre os principais técnicos do futebol brasileiro Foto: Thiago Gadelha / SVM

O curioso: manteve também um tabu entre as equipes. Em casa, o Leão não é derrotado pelo Palmeiras desde 2019. Treinador mais longevo do futebol brasileiro, Abel nunca venceu o Fortaleza na Arena Castelão. Consequentemente, também não superou Vojvoda nesse contexto de duelos.

"Eu acho (Vojvoda) um excelente treinador e quanto mais treinadores bons nós tivermos por aqui no Brasil, melhor para todos, com adversários que nos obrigam a ser melhores. Em dimensão diferente, o Fortaleza tem uma estrutura e um presidente (Marcelo Paz) que sabem muito bem o que querem, não é normal um presidente aguentar um treinador como foi (com o Vojvoda)”, completou Abel.

Agora são quatro vitórias e dois empates. Pelo nível do rival, o feito é extremamente simbólico.

Tabu do Fortaleza contra o Palmeiras

Fortaleza 3x0 Palmeiras | Série A de 2024

Fortaleza 2x2 Palmeiras | Série A de 2023

Fortaleza 1x0 Palmeiras | Copa do Brasil 2023

Fortaleza 0x0 Palmeiras | Série A de 2022

Fortaleza 1x0 Palmeiras | Série A de 2021

Fortaleza 2x0 Palmeiras | Série A de 2020

Fortaleza 0x1 Palmeiras | Série A de 2019

Melhores momentos de Fortaleza 3x0 Palmeiras