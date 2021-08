Estátua de Buda, com 35 metros de altura, é inaugurada no Espírito Santo

Com 35 metros de altura e cerca de 350 toneladas, a estátua do buda foi inaugurada neste sábado (28) no Mosteiro Zen Budista em Ibiraçu, no Norte do Espírito Santo. A estrutura feita de ferro, aço e concreto é a segunda maior estátuta de Buda do mundo, ficando atrás apenas do Buda de Leshan, na China.

Já em comparação com os monumentos brasileiros, a estátua de Buda é maior que o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, com cerca de 30 metros de altura.

Construção e inauguração da obra

A inauguração da obra estava prevista para acontecer em junho de 2020, mas por causa do atraso na obra e da pandemia de Covid-19, o evento foi adiado para abril de 2021. Após ser novamente adiada, a inauguração aconteceu neste sábado.

Ainda em dezembro do ano passado, a estátua recebeu um batismo espiritual, conforme os fundamentos do budismo. A cerimônia é chamada de "abertura dos olhos".

Visitação

Para visitação do Buda não há limite de horário, nem dia da semana, além de não ser cobrada taxa de entrada.

A estátua que fica às margens da BR-101. Inclusive, mesmo antes de oficialmente inaugurada, virou ponto turístico no estado. Segundo o mosteiro, em um final de semana, o monumento recebe cerca de 4 mil visitantes.