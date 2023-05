Estação de metrô ganha nome de professora morta em atentado a escola de São Paulo

A estação Vila Sônia, da Linha 4 - Amarela do Metrô de São Paulo, recebe a partir desta quarta-feira (17) o nome de Vila Sônia-Professora Elisabeth Tenreiro, em homenagem à docente de 71 anos morta a facadas por um aluno durante o atentado à Escola Estadual Thomazia Montoro, em março deste ano. As informações são do Metrópoles.

A ideia da homenagem veio de alunos e funcionários da instituição de ensino, localizada no bairro da Vila Sônia, zona oeste da capital paulista, por meio de um abaixo-assinado.

A estação receberá uma placa com o novo nome e também novos letreiros em plataformas e vagões. O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) participará de uma cerimônia no local, programada para as 10 horas.

O ato solene contará com cerca de 200 estudantes da escola Thomazia Montoro. O grupo apresentará um painel, feito durante um projeto de acolhimento elaborado após a tragédia, com desenhos e mensagens positivas. A família da professora também foi convidada a prestigiar a cerimônia.

Legenda: Beth tinha 71 anos e era professora de biologia Foto: Reprodução

O crime

Beth, como era carinhosamente conhecida, tinha 71 anos e era professora de biologia. Ela foi assassinada em 27 de março após um adolescente de 13 anos invadir a escola e atacar professores e estudantes. Ela teve uma parada cardiorrespiratória após ser atacada e não resistiu. Outras quatro pessoas ficaram feridas no ataque.

O agressor era aluno da escola Thomazia Montoro e cursava o 8º ano do Ensino Fundamental. As aulas na unidade de ensino só foram retomadas no dia 10 de abril. Por decisão da Justiça, o adolescente está internado em uma unidade da Fundação Casa.