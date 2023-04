Entregadora que também foi agredida por ex-jogadora de vôlei ganha vaquinha para arrecadar ajuda

Uma vaquinha virtual foi criada, nesta semana, para ajudar a entregadora Viviane de Souza. Ela é uma das pessoas agredidas pela ex-jogadora de vôlei Sandra Mathias Correia de Sá no bairro São Conrado, Zona do Sul do Rio de Janeiro, em 9 de abril.

A campanha de arrecadações de doações foi criada na madrugada de terça-feira (18), conforme o jornal O Globo, por uma organização não governamental e tem a meta de angariar R$ 150 mil. No início da manhã desta quinta-feira (20), cerca de R$ 10 mil foram obtidos pela iniciativa.

Segundo a descrição da ação, o objetivo da vaquinha é ajudar a entregadora a "reconstruir sua vida" e realizar o sonho de comprar uma casa própria. Ainda conforme o texto, a moça estaria desempregada e sem um local para morar.

Estou tentando recomeçar a minha vida, que virou de cabeça para baixo depois das agressões. A Sandra me bateu dizendo que eu parecia um homem, mesma sendo ela lésbica. Não sei por que tanto ódio. Eu espero conseguir comprar um lugar para morar e ter condições de levar uma vida melhor", disse a jovem, segundo ao O Globo.

A outra vítima da antiga atleta, o também entregador Max Ângelo dos Santos, também teve uma campanha do tipo criada para auxiliá-lo, que arrecadou mais de R$ 225 mil. "Assim como Max, Viviane também precisa de nossa ajuda", diz a descrição da iniciativa.

Em depoimento à Polícia, a colaboradora de aplicativos de entrega de comida disse que "após ser ofendida por Viviane, resolveu agredi-la com um soco". A situação, conforme Sandra Mathias, aconteceu no "momento em que Viviane se apoiou na grade e chutou seu rosto duas vezes".

Max Ângelo também foi flagrado sendo agredido pela ex-jogadora, que usou a coleira do próprio cachorro para açoitar o rapaz. Na sexta-feira (14), ele ganhou uma motocicleta e uma bicicleta elétrica, doadas pelo Ifood.