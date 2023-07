Enfermeira desaparecida ao visitar parentes no Brasil é encontrada morta no RS

O corpo da enfermeira Priscila Leonardi, de 40 anos, desaparecida desde junho, foi encontrado na quinta-feira (6) às margens de um rio na cidade de Alegrete, no Rio Grande do Sul. A mulher sumiu após ter saído de Dublin, na Irlanda, com o intuito de visitar a família na cidade natal.

O corpo foi encontrado por um pescador e, conforme informações do portal g1, apresentava sinais de lesões causadas por espancamento. Agora, o cadáver deve passar por necropsia no Posto Médico Legal (PML).

Até então, a principal suspeita aponta que a morte pode ter ocorrido por estrangulamento, praticado com uma fita que teria sido utilizada ao redor do pescoço da vítima.

As investigações policiais apontam que a enfermeira trabalhava na Irlanda desde 2019 e teria chegado ao Brasil no último dia 1º de junho com a intenção de permanecer um mês no Rio Grande do Sul.

Desaparecimento

Priscila foi vista pela última vez na noite do dia 19 de junho, após sair da casa de um primo em um carro solicitado por aplicativo.

Logo no dia seguinte, as investigações foram iniciadas após dois primos registrarem o desaparecimento. Segundo a Polícia Civil, que está à frente do caso desde o dia 20, uma das hipóteses da polícia para a morte é a que um assassinato por conta de uma herança de família.