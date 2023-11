Dois homens são mortos a tiros dentro de shopping em Cuiabá

O comerciante Gersino Rosa dos Santos, de 43 anos, conhecido como “Nenê”, e o funcionário Cleiton de Oliveira Souza Paulino, de 27, foram mortos a tiros, na manhã desta quinta-feira (23), dentro do Shopping Popular, em Cuiabá, capital de Mato Grosso.

Uma câmera de segurança do estabelecimento registrou um dos homicídios. Além deles, outros dois funcionários ficaram feridos. A informação foi confirmada pela Polícia Civil.

Segundo uma testemunha, Gersino, que era o dono da banca, trabalhava no local há pelo menos vinte anos. Ainda não há informações sobre a motivação do crime. A assessoria do estabelecimento informou que o local foi fechado, devido o acontecido.