Diretor de escola é investigado por assédio após oferecer aumento de notas em Goiás

Um diretor de escola particular, de 52 anos, em Inhumas, em Goiás, foi alvo de medidas cautelares, nesta quinta-feira (7) após assediar e importunar sexualmente uma estudante de 15 anos. De acordo com a Polícia Civil, o homem dava beijos na mão e no rosto da adolescente sem o consentimento dela, além de prometer o aumento de notas.

As informações são do g1. O homem não teve o nome divulgado pela Polícia. Em depoimento, o suspeito alegou inocência e ter uma "forma carinhosa de cumprimentar as pessoas".

O diretor está proibido de se aproximar da aluna ou frequentar a escola por 30 dias. No descumprimento da medida cautelar, o suspeito poderá ser preso. Contra ele, também foi cumprido um mandado de busca e apreensão.

Como o assédio e a importunação ocorriam

Conforme as investigações, o homem utilizava o cargo de poder para importunar a adolescente. Ele a beijava no rosto e nas mãos sem o consentimento dela, dentro da escola.

Em depoimento, a jovem contou aos agentes que também foi constrangida pelo diretor da unidade escolar. Ele pedia favores sexuais a ela em troca de aumento de notas.

O diretor ainda a ligava perguntando se ela estava sozinha e oferecia "aulas particulares". A estudante contou sobre o que passava aos pais que a levaram na delegacia para a realização da denúncia.

O delegado Miguel Mota, responsável pela investigação, explicou ao g1 porque o diretor é enquadrado tanto em assédio quanto no crime de importunação sexual.

"No assédio, ele constrange a vítima para obter um favorecimento sexual se valendo de uma posição hierarquicamente superior. No caso da importunação sexual, seria essas condutas de passar a mão, beijar, sem consentimento. Se houver emprego de violência e grave ameaça, qualquer coisa nesse sentido, aí já é estupro", disse.

Outras vítimas

Outra vítima do suspeito também buscou a delegacia para realizar uma denúncia contra o diretor escolar. O delegado acredita que outras vítimas irão buscar ajuda.

"Uma nova vítima já foi identificada, mas na minha opinião existem mais. Talvez elas estejam um pouco constrangidas ou ficaram constrangidos na ocasião de vir até a delegacia e relatar esse fato. Mas agora eu creio que vão tomar coragem de vir relatar", relatou.

Novas investigações contra o homem devem ser abertas.