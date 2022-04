'Diabão' retira as orelhas após fim da obrigatoriedade de máscaras em SP: 'posso dispensar, né?'

O famoso 'Diabão', como ficou conhecido Michel Praddo nas redes sociais, fez mais uma modificação extrema no corpo: a retirada das orelhas. Em publicação no Instagram, ele celebrou o fato de poder realizar o procedimento após a flexibilização do uso de máscaras em São Paulo, onde mora atualmente.

"Se não sou obrigado mais a usar um, posso dispensar o outro, né?", escreveu em uma legenda com a imagem das orelhas cortadas. Porém, em conversa com o portal G1, ele revelou que a retirada já estava nos planos anteriores e que a citação às máscaras foi apenas uma forma de fazer piada.

"Ali foi mesmo uma brincadeira. Eu já estava programando fazer a orelha, como estou programando sempre fazer muita coisa. Aí, foi a oportunidade de modificar pelo mexicano estar no Brasil", disse.

Segundo ele, o colega de outro país estava de passagem e disse que iria presenteá-lo. Sendo assim, optou pela retirada das orelhas, algo que queria há muito tempo.

Os planos são até maiores a partir de agora: "Pretendo voltar com força total. Na hora em que estava fazendo, fiquei até emocionado, por sentir que estava retomando alguma coisa que estava se perdendo em mim. Sou muito feliz sendo quem eu sou", pontuou.

Novas modificações

Diabão também revelou que deve retomar os projetos no corpo a partir de agora, já que antes estava debilitado por conta das complicações em uma cirurgia e da Covid-19. Em uma abdominoplastia, ele teve os pontos rompidos e precisou de ajuda para se recuperar.

Legenda: O casal Diabão e Mulher Demônia ficaram conhecidos pelas modificações corporais Foto: reprodução/Instagram

Entre os planos, ele revela, está algo envolvendo as mãos e, para isso, o modificador mexicano será o escolhido novamente.

"Para mim, ele é o mais completo do mundo na atualidade. Ele que removeu meu dedo, e estamos estudando a possibilidade de ir para o México, e dar continuidade ao projeto 'La Garra'", disse, pontuando a vontade de deixar as mãos semelhantes a uma garra.

Desejo de recorde

Com cerca de 60 procedimentos já efetuados no corpo, o Diabão tem 80% do corpo tatuado. Como meta, ele quer entrar para o Guinness Book como o homem mais modificado do mundo.

Ele é casado com a Mulher Demônia, que também já fez diversas modificações extremas no corpo. Os dois estão juntos há mais de 10 anos e já revelaram que passaram por situações de preconceito por conta da aparência.