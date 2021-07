Tatuador 'Diabão' de SP tem 66 modificações e mais de 80% do corpo tatuado

O tatuador Michel Prado, de 46 anos, conhecido como "Diabão", já realizou 66 procedimentos para modificar o corpo e se aproximar à imagem de um demônio de ficção. Ele mora em Praia Grande, no litoral de São Paulo.

Michel tem 85% do corpo tatuado e pretende ser o homem mais modificado do mundo, com reconhecimento no Guinnes Book. Entre as modificações, estão implantes de chifres na testa, remoção do nariz, da orelha e do mamilo. Mais recentemente, ele amputou o dedo anelar para deixar as mãos parecidas com garras.

Veja a lista de procedimentos, informada ao portal G1:

17 implantes de silicone

30 escarnificações (técnica de modificação corporal que consiste em cortes superficiais na pele)

Sete implantes transdermais

Remoção do nariz

Remoção da orelha

Remoção do mamilo

Remoção do dedo anelar

Remoção do umbigo

Tatuagem no olho

Língua bifurcada

Língua tatuada

Bifurcação das laterais da boca

Implante dentário cromo

Lipoaspiração

Abdominoplastia

A esposa do Diabão, Carol Prado, também passa por modificações corporais para se assemelhar à 'Mulher Demônia'. O casal está junto há mais de 10 anos e compartilha o amor pelas transformações.

Carol também tem grande parte do corpo tatuado, inclusive os olhos, e implantes de chifres na testa.

Legenda: Veja como era o casal antes das mudanças Foto: Reprodução / Instagram

Complicações pós cirurgia

Michel vai passar por uma nova cirurgia, após os pontos de uma abdominoplastia realizada se romperem. Em vídeo publicado nas suas redes sociais, ele afirmou que sente muita dor e não consegue se locomover, pois um corte de 40 cm na barriga está aberto.

"Meses atrás eu fiz uma abdominoplastia e o resultado final não ficou bom. Ficou com a necessidade de alguns reparos, e eu fiz o reparo no dia 28 e começou meu dilema. Abriu meus pontos, não conseguiu fechar, e to com a barriga toda aberta. Em torno de 40 cm aberto', disse ele.

Legenda: Diabão fez diversas intervenções para ficar parecido com a imagem de um demônio Foto: Reprodução / Instagram

A esposa de Michel, Carol, fez uma campanha de arrecadação para conseguir o dinheiro da cirurgia do companheiro. O procedimento deve ser realizado nesta quinta-feira (8), segundo o tatuador.

O tatuador também afirmou que não está pensando em próximas modificações, pois pretende priorizar a saúde. Ele revelou que só deve passar por novas cirurgias somente após a recuperação completa.

"Agora, pensamento nenhum de modificar. O foco agora é estar bem. O foco agora é estar com a saúde em dia. Tenho uma sede de modificação, mas não vivo só para isso", ressaltou Michel.