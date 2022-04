Chef que trocou de noivo e casou com ex em 24 horas está desaparecido no Rio de Janeiro

O chef de cozinha Hugo Barbosa de Oliveira, que casou com o ex-namorado após desistir da união com o então atual, estaria desaparecido, segundo informações do agora marido, o decorador Eder Meneghine. Por conta disso, um boletim de Ocorrência foi registrado em uma delegacia da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro.

A mudança de noivo viralizou na redes sociais há cerca de sete meses, quando Hugo decidiu trocar de noivo em cerca de 24 horas, surpreendendo os convidados da cerimônia.

Apesar do casamento, Hugo e Eder viviam em casas diferentes. Segundo o decorador, o marido saiu de casa no último dia 5 de abril, mas não retornou até o momento. O último contato teria sido por mensagem, mas a localização dele segue desconhecida.

Saída de casa

Conforme informações repassadas por vizinhos de Hugo, ele teria saído do imóvel onde mora afirmando que viajaria a Londres por 45 dias. Na cidade do Reino Unido, ele faria uma especialização com o chef Jaime Oliver.

Para Eder, Hugo deve ter sido vítima de golpe, já que saiu afirmando que um amigo custearia toda a viagem e o curso ao país em questão.

"Ele saiu com uma mala preta, foi ao salão, cortou o cabelo, e lá disse que viajaria para Londres para passar 45 dias e que um amigo pagaria tudo. Que pessoa tem essa benevolência de arcar com 45 dias em Londres? Eu estou chocado. Todos os gastos dele são cobertos por mim", relatou Eder em entrevista ao portal UOL.

O cachorro de Hugo, que morava no apartamento dele, foi resgatado somente nesta terça-feira (12).

Separação

Juntos por dez anos, Hugo e Eder só retomaram o relacionamento no ano passado, pouco antes da oficialização do casamento. O último, inclusive, aceitou o pedido para a união de última hora.

Antes disso, Hugo se casaria com Dyls Reis, de 23 anos. Entretanto, ele desistiu da intenção e a história veio à público em meio a denúncias de golpe.

