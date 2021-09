Arquiteto troca de noivo na véspera do casamento no Rio de Janeiro

Um arquiteto e empresário decidiu trocar de noivo na véspera do casamento após um desentendimento com o então companheiro. Eder Meneghine, de 60 anos, iria casar com Dyl Reis, 23, mas o escolhido para subir ao altar foi o antigo namorado, o chefe de cozinha Hugo Oliveira, 44, com quem viveu 16 anos.

A cerimônia inusitada ocorreu no último dia 7 de setembro, no restaurante Solar das Palmeiras Rio, na Ilha da Gigóia, Zona Oeste da cidade carioca, onde Meneghine também reside em uma área de dois mil metros quadrados de jardim.

Meneghine planejou a festa por mais de dois meses e afirmou ter investido R$ 250 mil em decoração, estrutura e serviços para celebrar o casamento. Os 120 convidados, inclusive, receberam o convite contendo o nome do mineiro de 23 anos.

Término

Contudo, menos de 24 horas antes do casamento, o arquiteto e Dyl brigaram e romperam o noivado. Ao portal G1, Meneghine disse que o conhecia "muito pouco", mas que tinha a intenção de ser feliz.

"Eu o conhecia relativamente muito pouco. A gente se gostava, e eu o levei para morar comigo na minha casa. Com o tempo, eu tive essa vontade de fazer essa festa de casamento, como eu já fiz para muitas pessoas, vários artistas. E eu falei com ele: 'Vamos casar?'. Só que ele tem 23 anos e eu tenho 60. Eu tinha a intenção de ser feliz. E eu achava que fosse ser", detalhou.

Ainda assim, o arquiteto manteve a festa e a cerimômina, e resolveu procurar o chefe de cozinha Hugo Oliveira, que mesmo após o fim da relação anterior, há quatro anos, continuou sendo o seu amigo.

"Você é o cara da minha vida. Quer casar comigo amanhã?", disse ele a Hugo, que respondeu sim imediatamente, lembrou, destacando que "tinha na figura do Hugo Oliveira o maior amigo e parceiro de toda minha vida. E eu nunca dei pra ele a oportunidade que ele merecia".

Festa

Os convidados não tinham ideia do troca-troca de noivo. A surpresa veio ao som do clássico italiano "Con te Partirò", música que embalou a entrada de Hugo na cerimônia. O agora noivo foi ovacionado pelos amigos do arquiteto.

"Nessa hora foi uma loucura. Teve gente desmaiada, mais de 20 minutos de aplausos, uma vibração com chapéus para o alto. Um êxtase total. A festa foi 10 vezes melhor do que seria. Foram oito horas de evento e 150 garrafas de espumante italiano", ressaltou Meneghine.