Tatuador "Diabão" amputa o dedo para transformar a mão em garra

O tatuador Michel Prado, de 46 anos, conhecido como Diabão, amputou o dedo anelar para deixar as mãos parecidas com uma garra. Essa foi apenas uma dentre diversas modificações estéticas invasivas feitas por ele representar a imagem de um demônio do imaginário popular. As informações são do G1.

"Tudo isso é no intuito de deixar a mão mais parecida com uma garra. O procedimento foi indolor, porque fui anestesiado. Normalmente, o mais difícil é sempre o pós", disse ao portal.

Legenda: Diabão fez diversas intervenções para ficar parecido com a imagem de um demônio Foto: Reprodução / Instagram

Mais cirurgias

Ele mora em Praia Grande, em São Paulo. Outra intervenção recente foi uma dentadura de prata. Diabão também removeu parte das orelhas, do nariz e o umbigo, além de ter implantado chifres.

Em março, o tatuador se submeteu a uma abdominoplastia e, no fim de junho, fez uma nova cirurgia para tirar excesso de pele da região. Agora, Diabão aguarda para fazer nova cirurgia porque os pontos do procedimento se abriram.

Ao G1, o tatuador relatou que sente muita dor e está com um corte de 40cm aberto na região abdominal. A nova cirurgia deve acontecer nesta quinta-feira (8).

De olho no Guinness Book

Com todas as cirurgias e os procedimentos, o tatuador pretende se tornar o homem mais modificado do mundo para entrar no livro dos recordes, o Guinness Book.

"Tenho bastante projetos de implantes, mas estou esperando me recuperar (da Covid-19), porque a imunidade baixa fez com que meu corpo expelisse algumas peças já cicatrizadas. Estou fazendo tratamento e tomando medicação, saúde sempre em primeiro lugar”, afirmou.

A esposa dele, Carol Praddo, de 36 anos, conhecida como 'Mulher Demônia', também aderiu ao processo de transformação e modificou o corpo. O casal está junto há mais de 10 anos.

Legenda: Veja como era o casal antes das mudanças Foto: Reprodução / Instagram

