'Diabão' é reconhecido pelo Guinness como pessoa com mais implantes de chifre na cabeça

O tatuador Michel Praddo, mais conhecido como "Diabão", entrou para o Guinness World Records com o recorde de pessoa com maior número de implantes em formato de chifre na cabeça. O conjunto de objetos sob a pele não é a única modificação do brasileiro, que acumula diversos procedimentos, como retirada das orelhas e de dedo.

A conquista foi a realização de um sonho, segundo o profissional. Com 33 chifres, ele disputou a categoria com outro competidor, que tinha somente 18 modificações do tipo, e ganhou. O feito foi aferido durante um programa de televisão da própria organização, chamado "Lo Show Dei Record" ('O Show dos Recordes', em tradução livre), realizado em Milão, Itália, no mês passado.

Foi algo muito especial e surreal. Um sonho realizado entrar para o Guinness e também ir para a Europa. Em vários momentos fiquei emocionado, com lágrimas nos olhos, enquanto fazia uma recapitulação da minha vida", desabafou Diabão. "Experiência que vou guardar para sempre no coração e na memória", contou ao portal g1 nesta quarta-feira (29).

Conforme o Guinness, o brasileiro é a primeira pessoa a possuir o título de indivíduo com maior número de implantes em formato de chifre na cabeça. Antes de ganhar, "Diabão" disse que vencer poderia "abrir portas" e significaria a realização do seu projeto pessoal. "Não fiquei, como muitos, só imaginando como seria. Eu realmente fiz acontecer", declarou ao veículo em janeiro deste ano.

Legenda: O 'Diabão' também retirou parte do dedo em meio às cirurgias Foto: reprodução

'Diabão' planeja novo recorde

Para o tatuador, a conquista deste ano deve ser só a primeira, já que ele cogita vencer a categoria de pessoa com mais modificações do mundo. Para isso, ele quer aumentar a lista de procedimentos para transformar a aparência.

"Concorrer e competir dentro de algo que amo fazer e escolhi como estilo de vida foi muito bom. Até o final do ano, se tudo der certo, vou concorrer para o Guinness Book e pegar o título de homem mais modificado do mundo", disse.

Atualmente, "Diabão" tem cerca de 80% do corpo tatuado, incluindo a esclera dos olhos (parte branca), além de ter amputado o dedo para transformar a mão em garra e ter retirado as orelhas.