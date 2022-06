Dia de São Pedro é feriado? Saiba onde a data não é considerada dia útil

O Dia de São Pedro, comemorado em 29 de junho, é uma data religiosa que dá continuidade aos festejos juninos — dando sequência às comemorações ocorridas nos dias 13, com Santa Antônio, e 24, com São João. Considerado o controlador do tempo e das chuvas, o santo também é apontado como o primeiro Papa da história.

Apesar de integrar o calendário religioso, o Dia de São Pedro não é feriado nacional, apenas um estado e alguns municípios do Brasil o consideram como não sendo dia útil.

Quem foi São Pedro

Inicialmente chamado Simão, Jesus foi quem o batizou como Pedro. Natural de Betsaida, ele vivia em Cafarnaum e era pescador no Lago de Tiberíades. Ele integrou o grupo de 12 apóstolos ao lado de Cristo.

Caminhando com Messias, Pedro emergiu como um homem simples, irrequieto e, às vezes, até impulsivo, conforme descreve a agência de notícias do Vaticano, Vatican News. Vez por outra, falou e agiu em nome dos Apóstolos, mas não hesitou em pedir a Jesus explicações e esclarecimentos sobre a pregação ou parábolas, como também o interrogou sobre várias questões.

Segundo o Evangelho de Mateus, Jesus disse: "tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha Igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do Reino dos Céus: tudo o que ligares na terra será ligado nos céus e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus”.

A missão recebida por Pedro foi a de governar a Igreja. Os Evangelhos revelam que Jesus quis confiar a sua Igreja a um pescador instintivo e com pouca instrução, que, às vezes, não sabia enxergar a vontade de Deus: ele protestou quando Jesus falou sobre a Paixão; não queria que Ele lhe lavasse os pés na Última Ceia — por ser um gesto tão humilde por parte do Mestre — e negou, por três vezes, conhecer Jesus, após ele ser capturado.

No entanto, os Apóstolos reconhecem a função que Jesus lhe confiou. Ele foi morto, em 29 de junho do ano 67, crucificado de cabeça para baixo por escolha própria, pois dizia não ser digno de morrer da mesma posição que Cristo.

Dia de São Pedro é ferido?

A data é feriado no estado de Alagoas e em alguns municípios do País, conforme informações do Jornal do Commercio. São eles:

Alto do Rodrigues,Rio Grande do Norte;

Boa Vista, Roraima;

Cajazeiras, Paraíba;

Camocim, Ceará;

Capinópolis, Minas Gerais;

Carapicuíba, São Paulo;

Caririaçu, Ceará;

Conceição das Alagoas, Minas Gerais;

Divino, Minas Gerais;

Garibaldi, Rio Grande do Sul;

Guararapes, São Paulo;

Matinhos, Paraná;

Monte Azul Paulista, São Paulo;

Muriaé, Minas Gerais;

Paracambi, Rio de Janeiro;

Pato Branco, Paraná;

Praia Grande, São Paulo;

Rio Grande, Rio Grande do Sul;

Rolândia, Paraná;

Santa Maria Madalena, Rio de Janeiro;

São João do Paraíso, Minas Gerais;

São Pedro do Sul, Rio Grande do Sul;

São Pedro, São Paulo;

Serra, Espírito Santo;

Teixeira de Freitas, Bahia;

Teófilo Otoni, Minas Gerais;

Tupã, São Paulo;

Viradouro, São Paulo.

Antes de ir, que tal se atualizar com as notícias mais importantes do dia? Acesse o Telegram do DN e acompanhe o que está acontecendo no Brasil e no mundo com apenas um clique: https://t.me/diario_do_nordeste