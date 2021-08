Deslizamento de terra atinge obra de mina de Sarzedo, em MG, e deixa pelo menos 3 carros soterrados

Um deslizamento de terra ocorreu, às 11h30 desta segunda-feira (9), em obra de infraestrutura da mineradora Itaminas, no município de Sarzedo (MG). Agentes da Defesa Civil estão no local, onde pelo menos três veículos ficaram soterrados. As informações são do portal G1.

Conforme a equipe da Defesa Civil, não se trata de um rompimento de barragem, mas, sim, de um deslizamento de terra. "Não tem água, nem rejeito de minério, foi um processo perto de um filtro de uma obra da Itaminas", pontuou um agente que atua na vistoria da área.

A Defesa Civil do município mineiro informou ao G1 que um caminhão, uma retroescavadeira e um carro ficaram soterrados após o deslizamento, mas não havia ninguém nos veículos no momento do acidente. Não há registro de feridos até o momento. A assessoria do órgão comunicou ainda que não há risco de novo deslizamento no local.

Às 15h14, os bombeiros disseram não ter sido acionados para o acidente. Mas às 16h11 a assessoria de imprensa do Corpo de Bombeiros informou que uma viatura havia chegado ao local da obra onde o deslizamento ocorreu para fazer vistoria.

Às 16h09, a Itaminas publicou no Instagram que informações sobre possível rompimento de barragem circuladas em redes sociais não são verdadeiras.

"O evento trata-se de um escorregamento de aterro de obra civil, não havendo vítima ou dano ambiental nem tampouco qualquer relação com as barragens, que mantém os níveis de segurança dentro dos padrões exigidos. Todas as medidas corretivas estão sendo tomadas", diz a empresa.

