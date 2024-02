Danilo Cavalcante, brasileiro caçado por 14 dias nos EUA, será julgado no Brasil

Danilo Cavalcante participará no dia 29 de fevereiro da primeira audiência de instrução pela morte de Valter Júnior Moreira dos Reis em 2017, no Tocantins. A participação será feita através de videoconferência, já que o acusado está preso por outro crime nos Estados Unidos, onde chegou a fugir da penitenciária em agosto de 2023. As informações são do g1.

A sessão estava marcada inicialmente para outubro do ano passado, mas foi adiada para aguardar uma resposta das autoridades estadunidenses sobre a participação de Danilo por meio de videoconferência. A sessão deve ocorrer na sala de audiências do Fórum de Gurupi, a partir das 13h.

Danilo é acusado de matar Valter Júnior Moreira dos Reis, de 20 anos, no dia 5 de novembro de 2017, em Fiqueirópolis, no sul do Tocantins. Ele era amigo da vítima e o crime foi motivado por uma dívida do conserto de um carro. Valter foi morto a tiros em uma lanchonete da cidade.

PRISÃO NOS ESTADOS UNIDOS

Danilo foi condenado à prisão perpétua nos Estados Unidos por matar sua ex-namorada, a maranhense Débora Evangelista Brandão, com 38 facadas. O crime aconteceu em Phoenixville, na Pensilvânia, em abril de 2021.

De acordo com as investigações, Danilo não aceitava o fim do relacionamento e ameaçava a vítima desde 2020. No dia 31 de agosto 2023, Danilo fungiu da Prisão do Condado de Chester, em West Chester, uma semana após receber a condenação. Ele passou 14 dias foragido e foi encontrado no dia 13 de setembro.

Após ser recapturado, foi levado para uma penitenciária de segurança máxima, o Instituição Correcional Estadual Phoenix, localizada no condado de Montgomery, também na Pensilvânia.