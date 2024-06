Criança de 3 anos escapa por baixo de porta de creche e cai em barranco após andar 1 km; veja vídeo

Um menino de 3 anos fugiu de uma creche municipal no bairro Jardim Paulistano, em São Paulo, na última quarta-feira (26). A criança foi resgatada com ferimentos após conseguir escapar por um vão do portão do Centro de Educação Infantil (CEI) Emília Ferreiro

Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver o menino sair após aparentar estar preso ao passar por baixo da estrutura. Ele chega a comemorar quando foge do local, retorna à frente da creche e volta a andar em outro sentido da rua.

Conforme informações do g1, o garoto chegou a caminhar mais de um quilômetro no bairro. Nesse período fora da escola, ele caiu em um barranco antes de ser localizado e resgatado por outras pessoas.

O menino estava com arranhões no rosto e no pescoço por conta da queda. De acordo com informações preliminares, a fuga só foi relatada à mãe dele cerca de 40 minutos depois da saída.

Veja também País Com -7,2°C, Santa Catarina registra menor temperatura do ano neste domingo País Após acidente em safári na Namíbia, médico brasileiro encontra representantes da embaixada do Brasil

O caso foi registrado em uma delegacia da região. Está sendo apurado se houve falhas de funcionários na fuga do menino, apontou a Prefeitura de São Paulo, em nota ao g1. Para isso, um processo junto à Diretoria Regional de Educação será instaurado.