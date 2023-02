Corpo de turista americano que desapareceu na Chapada dos Veadeiros é encontrado

O corpo do turista estadunidense Raul Jiménez, que sumiu em uma cachoeira na Chapada dos Veadeiros, em Alto Paraíso de Goiás, foi encontrado nesta quarta-feira (1º). A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros de Goiás ao portal G1.

O corpo de Raul, de 30 anos, foi encontrado na base do salto Raizama, o segundo desnível da cachoeira. Ele desapareceu no sábado (28) e as buscas seguiam desde então.

Na segunda-feira (31), os bombeiros encontraram um protetor solar que foi reconhecido pela família da vítima como o do turista. Equipes com cães, drones e de busca aquática foram utilizados na procura por Raul.

Raul estava na cachoeira ao lado de quatro amigos. Os turistas foram surpreendidos com o aumento repentino do volume da água da cachoeira. Três deles conseguiram sair do rio rapidamente. O quarto ficou ilhado e foi resgatado pelos bombeiros por volta de 23h do sábado (28).

Uma amiga de Raul disse à TV Anhaguera que viu ele sendo levado pela correnteza. "Estava tranquilo, de repente veio uma água forte. Raul foi tentando agarrar a bolsa, mas a água nunca parou. Mais forte, mais água. Raul se foi com a água e estamos buscando", disse.