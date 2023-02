Alunas de enfermagem perdem estágio após zombarem de pacientes em vídeo

Após um vídeo em que três alunas de enfermagem aparecem debochando de pacientes, jovens são afastadas do Hospital Geral de Manacapuru, no Amazonas. Na terça-feira (30), a unidade de saúde emitiu uma nota declarando não compactuar com o comportamento.

Em gravação, o trio aparece rindo da situação. "Os nossos pacientes tão tudo ali morrendo", diz a jovem que está filmando, antes de apontar a câmera para as colegas e acrescentar: "tão tudo mexendo no celular".

O descaso com os pacientes gerou indignação nas redes sociais. Devido à repercussão, o hospital acionou a instituição de ensino e suspendeu os estágios.

"Esclarecemos que a instituição de ensino foi oficializada, tendo a suspensão de seus estágios. Informamos que não compactuamos com tal comportamento dentro desta unidade hospitalar", detalhou em nota.

Veja nota na íntegra

"O Hospital Geral de Manacapuru, vem através deste esclarecer, sobre a divulgação de um vídeo que está circulando nas redes sociais, onde estagiárias usando roupas privativas, aparecem dizendo 'Os nossos pacientes estão tudo ali morrendo, e tão tudo mexendo no celular...'.

Esclarecemos que a instituição de ensino foi oficializada, tendo a suspensão de seus estágios. Informamos que não compactuamos com tal comportamento dentro desta unidade hospitalar, e que trabalhamos com ética, moralidade e respeitando a dignidade da pessoa humana, bem como garantindo a serenidade com nossos pacientes Manacapuruense e dos municípios vizinhos".