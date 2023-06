Corpo de cabeleireira que estava desaparecida é encontrado dentro de carro em Belo Horizonte

O corpo da cabeleireira Ana Raquel Brito Santana, que estava desaparecida, foi encontrado dentro de um carro na BR-040, em Contagem, na Grande Belo Horizonte, confirmou o irmão da vítima, Maxwell Brito. As informações são do G1.

O veículo estava estacionado na rodovia e chamou a atenção da Polícia Militar por estar bastante sujo de poeira e em local ermo. O corpo de Ana Raquel estava no banco traseiro.

O carro era de outra mulher. Segundo o advogado da proprietária, que esteve no local, a cliente havia localizado o carro por meio de um rastreador na Região Noroeste de BH. Ela e o irmão usaram uma chave reserva para abrir.

Segundo o advogado, após dirigirem por alguns quarteirões, os irmãos perceberam o corpo no banco traseiro. Ele afirmou que a mulher se desesperou e abandonou o veículo às margens da BR-040.

O irmão de Ana Raquel, Maxwell Brito, cobrou respostas sobre as investigações. "Tem que ter um parecer, não pode ficar assim, é uma vida. Ela é inocente", disse.

Ana Raquel, de 32 anos, era dona de um salão de beleza. Na noite da última quarta (21), Ketlyn Oliveira, 32, e a filha dela, de 7 anos, estiveram no salão.

Na manhã do dia 22, o estabelecimento foi encontrado revirado, com manchas de sangue e cacos de vidro pelo chão. O corpo de Ketlyn foi encontrado a cerca de 1 km do salão. A filha de Ketlyn está desaparecida.