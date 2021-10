Conselho Federal de Medicina é processado por indicar remédios ineficazes contra Covid-19

Em nota, o Conselho disse que ainda foi comunicado judicialmente sobre a ação civil. "Caso seja acionado, oferecerá todas as informações pertinentes", afirma.

Hapvida

O plano de saúde Hapvida responde, há mais de um ano, a um processo administrativo instaurado pelo Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Decon), do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), que apura denúncias sobre a prescrição de medicamentos do chamado “kit Covid” a pacientes da empresa. O recurso do caso deve ser julgado neste mês.

CPI da Covid-19

Na terça-feira (28), a advogada Bruna Morato, representante de médicos que denunciam a rede Prevent Senior por fraudes na pandemia, acusou o Governo Federal de firmar um "pacto" com a operadora de saúde para validar o chamado "kit Covid", tratamento da doença com medicamentos sem eficácia comprovada.

De acordo com ela, o objetivo era usar um estudo realizado em hospitais da empresa para validar o discurso do Palácio do Planalto contrário ao isolamento social e ao lockdown, adotados como forma de evitar a propagação do vírus.

Em um depoimento de mais de seis horas à CPI da Covid, no Senado, a advogada falou que a estratégia estava alinhada com interesses do Ministério da Economia e era intermediada por integrantes do chamado "gabinete paralelo", formado por médicos defensores do chamado "tratamento precoce", que prestou assessoria informal ao presidente Jair Bolsonaro durante a crise sanitária.