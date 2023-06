Condenada pela morte de Isabella Nardoni, Anna Carolina Jatobá é solta e vai para regime aberto

Anna Carolina Jatobá, condenada por envolvimento na morte de Isabella Nardoni, foi solta para cumprir pena em regime aberto na noite desta terça-feira (20). Ela estava presa desde 2008, e cumpria pena em um presídio em Tremembé, no Interior de São Paulo. As informações são do g1.

A progressão para o regime aberto foi dada pela juíza Márcia Domingues de Castro, da 2ª Vara de Execuções Criminais de Taubaté. No início da noite, Jatobá aguardava os parentes para deixar a Penitenciária Feminina I Santa Maria Eufrásia Pelletier, a P1.

Desde 2017, estava em regime semiaberto, podendo contar com "saídas" temporárias. Fora do presídio, realizava atividades discretas.

Alexandre Nardoni

Alexandre Nardoni foi condenado a mais de 30 anos de cadeira, e cumpre a pena na Penitenciária Dr. José Augusto César Salgado, de Tremembé. Ele está em regime semiaberto.

A progressão ao semiaberto foi concedida em 2019, quando ele passou a ter direito a "saidinhas" temporárias. Medida busca contribuir na ressocialização dos detentos e na manutenção de vínculo deles com o mundo de "fora".

Caso Isabella Nardoni

O assassinato de Isabella, em 29 de março de 2008, atraiu holofotes do Brasil inteiro e até houve pedido para a Justiça transmitir ao vivo o julgamento. A menina foi jogada pelo pai e pela madrasta da janela de um apartamento.

Parte da repercussão se explica: o júri entendeu que os autores do crime foram o pai, Alexandre Nardoni, e a madrasta, Anna Carolina Jatobá, condenados a 30 e 26 anos de cadeia, respectivamente. Os dois alegam inocência, e a defesa recorre no Supremo Tribunal Federal (STF).