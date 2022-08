Com absorventes de R$ 0,02, alunas do ensino médio do RS vencem competição internacional

Duas estudantes de ensino médio do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) venceram uma competição internacional que premia jovens inovadores interessados em solucionar problemas relacionados à água e sustentabilidade. A conquista foi anunciada nesta terça-feira (30), na Suécia.

Laura Debres e Camily Pereira apresentaram os 'SustainPads', absorventes sustentáveis e de baixo custo — R$ 0,02 — fabricados a partir de subprodutos industriais. Com a ideia, elas conquistaram o 'Prêmio de Excelência', equivalente ao segundo lugar do Prêmio Jovem da Água de Estocolmo (Stockholm Junior Water Prize — SJWP).

Elas concorreram com projetos de estudantes de outros 36 países e foram orientadas pela professora Flavia Twardowski, segundo o IFRS.

Representação brasileira

As estudantes foram as únicas representantes do Brasil no prêmio. No anúncio que as consagrou vencedoras do segundo lugar, as apresentadoras da cerimônia destacaram que o projeto contribui para a dignidade humana e para o desenvolvimento sustentável. Também disseram que as brasileiras demonstraram paixão, empatia e habilidade para "pensar fora da caixa".

"Estou sem palavras para expressar meus sentimentos neste momento, muito feliz por contribuir para a ciência mundial", disse Laura.

Camily, por sua vez, ressaltou que o projeto mudou sua vida e o modo como vê o mundo.

O prêmio foi entregue às meninas pela princesa Vitória, da Suécia, patrona do prêmio.

Absorventes sustentáveis

As jovens desenvolveram absorventes higiênicos ambientalmente sustentáveis e que custam, em média, dois centavos para serem produzidos. O preço, segundo elas, contribui para reduzir a pobreza menstrual.

Para fabricá-los, as estudantes utilizaram fibras da palmeira-juçara e do pseudocaule da bananeira — subprodutos industriais da região do Litoral Norte, no RS. Também aproveitaram resíduos da indústria nutracêutica, de cápsulas de medicamentos, para criar um biofilme que envolve a parte interna do absorvente e é colocado dentro de suportes feitos com sobras de tecido.

Sobre o prêmio

O Prêmio Jovem da Água de Estocolmo foi criado em 1997 pelo Instituto Internacional de Águas de Estocolmo. É organizado anualmente e tem duas etapas, uma nacional, realizada em cada um dos países participantes, e uma internacional, onde ocorre a grande final, em Estocolmo, na Suécia.