Coelho motiva confusão entre passageiros e funcionários de companhia aérea em aeroporto de São Paulo

Um casal deu origem a uma confusão no Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, na Grande São Paulo, nessa quinta-feira (18). O motivo seria que os dois, passageiros de um voo internacional, estavam tentando embarcar na aeronave com um coelho. As informações são do portal G1.

Apesar de possuir autorização para embarque com o animal, o casal foi barrado por funcionários da companhia. Com isso, houve uma discussão, com troca de xingamentos e ameaças.

O tutor do animal xingou a funcionária da empresa e, em seguida, foi agredido por outro empregado. A briga generalizada foi registrada em vídeo, o qual circula nas redes sociais.

Durante o tumulto, o dono do coelho é empurrado e chega a cair sobre a mala em que o roedor é transportado.

Ainda nas imagens, é possível ver o casal argumentando com a funcionária que havia autorização judicial prévia — além de uma permissão da própria KLM — para que o bicho pudesse voar.

'Equívoco interno'

A empresa, porém, afirmou, em nota, que houve “equívoco interno” ao avisar a equipe de embarque sobre a documentação exibida.

“Devido a um equívoco interno da companhia, o transporte excepcional do animal na cabine da aeronave, com base em uma decisão judicial, não foi comunicado à tripulação do voo com antecedência”, diz o texto.

No entanto, a companhia fez ressalva sobre o transporte do coelho — por ser roedor, o bicho não pode ser levado na cabine por "questões de segurança", diferentemente do que ocorre com cães e gatos, conforme a empresa.

A KLM afirmou, ainda, que “lamenta profundamente que a situação tenha escalado para um desentendimento no local de embarque”, além de condenar “qualquer tipo de comportamento violento de passageiros e colaboradores”. Uma investigação foi aberta para compreensão dos fatos.

O casal e o animal, por sua vez, não embarcaram no voo dessa quinta, mas devem pegar um novo voo nesta sexta-feira (19).