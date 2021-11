Passageiros já despacham a própria bagagem no Aeroporto de Fortaleza

O Aeroporto de Fortaleza começou a operar com a tecnologia de despacho de bagagem express, na qual o próprio cliente realiza o procedimento, sem passar pelo processo convencional do balcão de check in.

Até agora, somente a Latam instalou a tecnologia que, segundo a companhia, reduz o tempo de atendimento em 50% na comparação com o formato anterior.

O despacho autônomo, que já é usado em aeroportos de outros países há vários anos, estará em 10 terminais brasileiros até o fim de novembro, informou a Latam a esta Coluna.

A empresa começou a instalar o despacho express em 2019 e o serviço já está disponível em Brasília, Rio de Janeiro/Galeão, São Paulo/Guarulhos, Salvador e agora Fortaleza. O serviço também chega em breve a Belo Horizonte/Confins, Natal, Porto Alegre, Florianópolis e Vitória.

Como funciona o despacho?

O despacho de bagagem express funciona em terminais de autoatendimento. O passageiro imprime a etiqueta com os dados pessoais e fixa em sua bagagem. Ao se dirigir ao balcão de entrega de bagagem express, realiza a pesagem e o escaneamento do cartão de embarque e da etiqueta.

Caso a bagagem esteja dentro do limite de 23 quilos, a esteira leva a bagagem para o despacho no avião.

“Hoje, 40% dos despachos de bagagem já são feitos desta forma nos quatro aeroportos onde iniciamos o serviço no Brasil, e vemos potencial para chegar aos 60%. Por trás destes números, estamos facilitando as viagens e permitindo que mais passageiros sejam donos da sua jornada. E esse é um dos fatores que já fizeram a satisfação dos clientes melhorar em relação ao tempo de espera em fila”, explica Mauro Peneda, diretor de Aeroportos da LATAM Brasil.