Cliente do iFood recebe tijolo em vez de sanduíche em Belo Horizonte (MG)

Uma técnica de segurança do trabalho de Belo Horizonte, em Minas Gerais, fez o pedido de um sanduíche no iFood, mas recebeu um tijolo no lugar do lanche. O caso aconteceu na última segunda-feira (27), e viralizou nas redes sociais. As informações são do g1.

Liliane Bicalho fez o pedido para almoço no intervalo do trabalho. Devido à rotina de cursos e treinamentos, ela não conseguiu se encontrar com o entregador, e a encomenda foi recebida em nome dela por uma colega, na recepção da empresa.

“Ela até achou esquisito, porque o entregador chegou com a caixinha, pediu o código e saiu correndo”, contou Liliane. “Eu pensei que fosse uma brincadeira da recepcionista. Pedi um sabor novo [de sanduíche], mas na hora que abri, fiquei só com o cheiro”, contou.

Durante dois dias, Liliane tentou contato por mensagens com o iFood para falar sobre o ocorrido, mas o retorno só veio em forma de textos automáticos, confirmando a devolução do dinheiro. Ela também não conseguiu entrar em contato com o entregador. O perfil dele, aparentemente, foi desabilitado na plataforma.

Publicação viralizou

Liliane postou sobre o caso nas redes e acabou viralizando, e chamando atenção da Subway, local onde o pedido foi realizado. A rede de lanches rápido até entrou em contato com a cliente para saber o que aconteceu. Depois que ela respondeu, no entanto, não houve nenhum retorno.

O prejuízo financeiro foi ressarcido, mas Liliane afirmou que já estava em horário de trabalho e ainda precisava almoçar. "Já estava dando 14h, quando eu resolvi ir até uma padaria e comprei uma coxinha. O mundo não está conspirando para que eu seja fitness", disse.

Até a publicação da matéria, o Subway e o iFood ainda não haviam enviado posicionamento sobre o caso ao g1.