Chuvas em Petrópolis somam 181 mortos e 104 desaparecidos; 967 desabrigados receberão aluguel social

O temporal e os deslizamentos registrados em Petrópolis já resultaram em ao menos 181 mortes, segundo atualização do Corpo de Bombeiros, que entra no 7º dia de buscas nesta terça-feira (22) para localizar 104 pessoas ainda desaparecidas. Outras 967 desabrigadas e acolhidas em 19 escolas da rede pública passarão a receber R$ 1 mil de aluguel social.

Do total do benefício destinado aos moradores petropolitanos que tiveram as casas destruídas pela força da água, R$ 800 serão pagos pelo Governo Estadual do Rio de Janeiro e R$ 200 pela Prefeitura. O executivo municipal também incluirá as vítimas no Cartão Impecial para que ela recebam R$ 70 mensais como complemento de renda.

“Os pontos de apoio têm a listagem das famílias que estão abrigadas e essas pessoas estão automaticamente cadastradas no programa do Aluguel Social. O próximo passo agora é fazer esse cadastramento das pessoas que estão desalojadas”, disse o prefeito Rubens Bomtempo.

As mortes em decorrência da tempestade subiram para 181 na noite dessa segunda-feira (21), quando os bombeiros divulgaram o último balanço de resgates. Já a Polícia Civil contabiliza 104 desaparecidos, de recém-nascidos a idosos de 98 anos. Esta é a maior catástrofe do município.

Previsão do tempo

O Climatempo indica sol com algumas nuvens em Petrópolis nesta terça-feira (22) e chuva rápida durante o dia e à noite. A previsão calcula 90% de possibilidade de chover 35mm ao longo do dia no município serrano do Rio. Veja a análise completa:

Temperatura mínima: 17°

Temperatura máxima: 27°

Chuva: 35 mm - 90%

Vento: NE - 9 km/h

Umidade mínima: 70%

Umidade máxima: 91% Estimativa de chuva 0h: 1,4 mm

2h: 1,4 mm

4h: 1,4 mm

6h: 1,4 mm

8h: 1,4 mm

10h: 1,4 mm

12h: 1,4 mm

14h: 1,4 mm

16h: 1,4 mm

18h: 1,4 mm

20h: 1,4 mm

22h: sem chuva