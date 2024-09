Caso Igor Peretto: mãe de empresário diz que filho recebeu ‘traição tripla’

Rosemary Ronconi, mãe do comerciante Igor Peretto, encontrado morto com marcas de facadas em Praia Grande (SP), declarou que o filho sofreu uma "traição tripla" de Rafaela Costa, a esposa, Marcelly Peretto, a irmã, e Mario Vitorino, o amigo e cunhado dele. Rosemary concedeu entrevista ao G1.

O empresário foi encontrado morto, em 31 de agosto, no apartamento da irmã, Marcelly Peretto, na cidade do litoral de São Paulo.

As investigações da Polícia Civil indicam que o crime aconteceu após o homem descobrir que a esposa, Rafaela, estava tendo um caso extraconjugal com o marido da irmã, Marcelly, o Mario, que também era sócio de Igor.

O advogado de Marcelly, Leandro Weissmann, disse que a cliente e Rafaela tiveram um envolvimento amoroso no local antes da chegada de Igor e Mario no apartamento.

'Só fazia o bem', diz mãe de Igor Peretto

Legenda: Rafaela e Igor mantinham relacionamentos há mais de seis anos Foto: reprodução/redes sociais

Em entrevista ao portal da TV Globo, a mãe da vítima diz buscar justiça: "É o que quero para tentar recomeçar a minha vida". Ela ressaltou que Igor "só fazia o bem. No geral, era muito querido e amado".

Ela acrescentou que, além de lidar com a dor pela morte de Igor, ficou ainda mais abalada ao saber sobre o envolvimento das pessoas próximas a ele no caso. "O Mario era sócio, cunhado, amigo e parceiro de todas as horas. Rafaela era a esposa que ele amava e [por quem] se dedicou por [aproximadamente] sete anos. Marcelly é irmã por parte do pai e, tirando o Mauricio [outro irmão], era a que ele mais amava", explicou Rosemary.

Enquanto Mario segue foragido, Marcelly e Rafaela se entregaram e estão presas na cadeia pública anexa ao 2º DP de São Vicente

O que se sabe sobre o crime

Agentes da Polícia Militar encontraram Igor Peretto morto, com cerca de 20 marcas de facadas, em um dos quartos do apartamento. A corporação foi acionada pela síndica do prédio, que disse ter ouvido gritos e barulhos do imóvel.

A administradora relatou que tentou entrar em contato com os moradores, apertando a campainha algumas vezes, mas não teve resposta. Então, acionou um chaveiro para abrir a porta. Ao entrar, encontrou marcas de sangue, móveis revirados e o corpo do empresário.

A suposta arma do crime, uma faca, foi achada no banheiro e foi apreendida pela Polícia. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou a morte de Igor no local.

Vereador de São Vicente, Tiago Peretto, irmão de Igor e Marcelly, revelou à Record TV que o rastreador do carro em que Mario e Rafaela fugiram registrou que os dois fizeram uma parada em Guararema. Então, seguiram em direção ao estado do Rio de Janeiro. Ainda segundo o familiar, o casal furtou cerca R$ 100 mil da conta da empresa que Mario e Igor administravam.

Nas redes sociais, o parlamentar publicou um anúncio de recompensa, no valor de R$ 50 mil, para quem tiver informações sobre o paradeiro dos suspeitos. O crime foi registrado como homicídio na Central de Polícia Judiciária (CPJ).