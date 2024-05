Casal descobre câmera escondida em tomada de motel em Goiás

Um casal encontrou uma câmera escondida no quarto de um motel em Senador Canedo, na Região Metropolitana de Goiânia (GO). O equipamento estava ocultado em uma das tomadas do lugar.

Os clientes avistaram o gravador após sair do banho na última quinta-feira (9). Ao desmontarem o interruptor, confirmaram a existência da pequena câmera em um dos buracos da tomada. As informações são dos portais Uol e g1.

Veja também País Entenda por que cães resgatados do RS continuam 'nadando no ar' mesmo após resgate País Locador de casa é preso por instalar câmera oculta em tomada para gravar moradores em banheiro País Cachorro salva família de incêndio e desaparece em São Paulo

Eles comunicaram o caso a uma funcionária do local, que, após verificar a existência do item, sugeriu que outro consumidor poderia ter o instalado. Na ocasião, os dois foram dispensados de pagar pelo serviço do estabelecimento, e acionaram as autoridades.

Ao verificar o local, os agentes da Polícia Civil de Goiás acabaram encontrando outra câmera, em um quarto diferente.

Em nota à imprensa, a administração do Motel Canadá disse que não tinha conhecimento do equipamento e frisou o "compromisso irrevogável com a proteção da privacidade e segurança de seus hóspedes". Além disso, disse que colabora com as autoridades que investigam o caso.

Os aparelhos de gravação foram recolhidos e enviados ao laboratório da Polícia Científica de Goiás, onde devem ser analisados.

Alguns funcionários do local prestaram depoimentos e alegaram desconhecerem a existência das câmeras. As investigações estão em andamento e ainda não se sabe quem instalou os aparelhos.