Casal de idosos é prensado em elevador no RS; homem de 94 anos morreu

Um homem morreu e uma mulher ficou gravemente ferida após serem prensados por um elevador em uma clínica em Montenegro, no Rio Grande do Sul, nessa quarta-feira (19).

Erineu Alves, de 94 anos, e a esposa, de 83 anos, foram até o local para uma consulta médica. No térreo, eles teriam aberto a porta do elevador, que estava no segundo andar, e começou a descer.

O casal tentou sair, mas a porta travou. Os dois foram socorridos e precisaram de manobras de ressuscitação durante o atendimento.

As causas do acidente serão investigadas. Uma perícia foi feita no elevador na tarde de quarta-feira (19).