Casa desaba em morro no Complexo do Lins, no Rio de Janeiro; uma morte é confirmada

Uma casa de três pavimentos desabou na noite desta segunda-feira (1º) no Morro da Cotia, localizado no Complexo do Lins, no Rio de Janeiro. Uma morte foi confirmada. Conforme o g1, os bombeiros dos quartéis do Grajaú e de Vila Isabel, na Zona Norte do Rio, foram acionados por volta das 20h.

O Corpo de Bombeiros ainda detalhou que seis pessoas estavam no imóvel. Uma delas faleceu, mas as outras cinco foram resgastadas com vida e encaminhadas ao hospital.

As causas do acidente ainda estão sendo investigadas.

Feridos recebem atendimento médico

Uma mulher e duas crianças estão estáveis, e foram atendidas no Hospital do Andaraí, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Já as outras duas vítimas foram encaminhadas para outras unidades.

Em depoimento ao g1, o secretário de Defesa Civil e comandante-geral do Corpo de Bombeiros, Leandro Monteiro, declarou que usaram cães farejadores no resgate.

"Estamos no local com bombeiros especializados nesse tipo de desastre e com cães farejadores. Conseguimos retirar cinco vítimas com vida", disse Leandro.