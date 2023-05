Incêndio atinge laboratórios da Fiocruz; pavilhão é interditado em campus no Rio de Janeiro

Um incêndio atingiu, no início da noite de domingo (30), o Pavilhão Lauro Travassos, onde funcionam laboratórios da Fundação Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz), no Campus Manguinhos, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Segundo informações da Agência Brasil, o fogo foi controlado após um trabalho que se estendeu pela madrugada desta segunda-feira (1º). Não houve feridos, e a extensão dos danos causados pelo fogo ainda será avaliada.

O pavilhão atingido pelas chamas é dedicado à pesquisa de doenças e fármacos. O acesso ao local ainda está interditado. Assim que a brigada autorizar a entrada no pavilhão, a Cogic fará uma vistoria técnica de segurança no local para definir os procedimentos de acesso. De acordo com a Fiocruz, as chamas não chegaram aos containers que ficam na parte de trás do Pavilhão.

A brigada de incêndio da Coordenação-Geral de Infraestrutura dos Campi (Cogic/Fiocruz) atuou em conjunto com o Corpo de Bombeiros (CBMERJ). Uma equipe do CBMERJ permaneceu no campus na manhã desta segunda para monitoramento.

"A Coordenação de Saúde do Trabalhador (CST/Cogepe) acompanhou o ocorrido, mas não houve feridos. O porteiro, único trabalhador que estava no pavilhão no momento do início do incêndio, não sofreu danos e está bem", diz nota divulgada pela fundação.

"Ainda não foi possível avaliar a extensão do impacto do incêndio nos laboratórios do IOC ou a causa. Ao longo desta segunda-feira e dos próximos dias, a presidência da Fiocruz coordenará um grupo com a direção da unidade e Cogic para avaliação dos impactos e tomada imediata de providências. A retirada de equipamentos e materiais críticos para mitigação dos danos só poderá ser realizada após a avaliação de segurança. Novas informações serão divulgadas assim que possível", informou a Fiocruz.