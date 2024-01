Câmeras de rodovia mostram imagens que podem ser de helicóptero desaparecido em SP; veja

O sistema de videomonitoramento da Rodovia dos Tamoios (SP99) captou imagens que podem ser do helicóptero desaparecido em São Paulo no último dia 31 de dezembro. As buscas pela aeronave, que decolou da capital paulista com destino a Ilhabela, no litoral do mesmo estado, e não chegou ao seu local de destino, chegaram ao 11º dia nesta quinta-feira (11).

A rodovia liga o Vale do Paraíba ao Litoral Norte de São Paulo, região que o helicóptero tinha como destino. Uma aeronave foi vista entre 14h07 e 14h13 na altura do quilômetro 58, onde fica a cidade de Paraibuna, local no qual o piloto fez um pouso por conta das condições de mau tempo após a decolagem. As informações são do g1.

Legenda: O material foi entregue pela Concessionária Tamoios às autoridades responsáveis pelas buscas Foto: Reprodução/Redes Sociais

O material foi entregue pela Concessionária Tamoios às autoridades que são parte da operação de buscas. O objetivo é montar possíveis rotas de deslocamento e identificar a possível localização.

Nesta quinta-feira, as buscas conjuntas entre a Força Aérea Brasileira (FAB) e as Polícias Civil e Militar se concentraram em Paraibuna. Conforme a FAB, que comanda a operação, as aeronaves de busca já fizeram cerca de 90 horas de voo e cobriram uma área total de cinco mil quilômetros quadrados em busca do helicóptero.

AERONAVE DESAPARECIDA

O helicóptero decolou às 13h15 do dia 31 de dezembro, do Aeroporto Campo de Marte, e perdeu contato com as torres de comando. A FAB foi notificada do desaparecimento às 22h30 do mesmo dia.

A aeronave que realiza as buscas conta com um sistema de busca que permite rastrear por calor. "Com capacidades avançadas e tecnologia de ponta, o SC-105 Amazonas da FAB tem definido padrões para missões de busca e salvamento, servindo como uma plataforma robusta para operações SAR (sigla em inglês para busca e salvamento)", declarou a FAB, em nota.

A aeronave decolou com quatro pessoas: Luciana Marley Rodzewics Santos, de 46 anos, a filha dela, Letícia Ayumi Rodzewics Sawunoto, de 20, e um amigo chamado Rafael. Além deles, havia o piloto Cassiano Tete Teodoro, que já teve sua licença cassada por transporte clandestino.

As buscas estão concentradas na região de serra do Litoral Norte de São Paulo, entre Caraguatatuba e Paraibuna, além de ter sobrevoado a região de Natividade da Serra e São Luiz do Paraitinga.