Aluna de academia Bodytech do RJ relata assédio de funcionário: 'Fiquei paralisada'

A empresária Caroline Bedoya Aszmann, de 23 anos, denunciou por assédio dois funcionários de uma unidade da academia Bodytech, localizada na zona sul do Rio de Janeiro. Segundo a jovem, o caso ocorreu em dezembro de 2023, quando ela teria sido perseguida por um profissional do estabelecimento.

"Fiz compras, andei mais duas ruas para chegar na minha casa. Quando estava perto, quase em frente ao meu prédio, esse homem me abordou e falou 'oi'. Eu já estava em choque porque tinha percebido que ele tinha me seguido", relatou ela, que afirmou ter saído da academia para passar no mercado, quando percebeu a movimentação.

O relato foi publicado por Caroline nas redes sociais em janeiro deste ano, reforçando que o funcionário da academia a perseguiu pelas ruas até a residência. Ela também concedeu entrevista ao portal UOL.

Caroline ainda afirmou que um outro personal da academia teria informado ao homem que ela andava sozinha. Na ocasião, a jovem disse ter ficado "paralisada", sem saber qual reação devia tomar em relação ao caso.

"Ele falou que sabia que eu costumava andar sozinha, perguntou se eu estava com tempo e se poderia falar comigo. Eu fiquei paralisada e não consegui ter reação. Isso para mim é uma ameaça, ainda mais na esquina da minha casa", completou ela.

Ao UOL, ela ainda revelou que teria sido fotografada sem autorização por outro funcionário da academia durante a realização de um exercício. A jovem conta que frequenta o espaço desde os 15 anos.

"Ele tirou uma foto minha durante um exercício e me mandou dizendo que a foto não era boa, mas a cena era ótima. Achei péssimo e falei com a coordenadora da academia. Passou três semanas e não tive retorno", reclamou ela. Sobre o rapaz ter o contato, Caroline contou que já havia feito um trabalho de rede social para ele.

Após denunciar o caso, Caroline explica que recebeu um pedido de desculpas da academia, reforçando ter exposto à situação para alertar as empresas para se importarem com denúncias como esta desde o início. "Ontem, entraram em contato comigo me pedindo desculpas. Informaram que um deles foi desligado e o outro levou uma advertência", finalizou.

Nota da academia

Em pronunciamento, a Bodytech afirma que agiu em relação ao caso prontamente, oferecendo o suporte para Caroline com a intenção de compreender melhor o caso.

"Reforçamos que a Bodytech repudia veementemente qualquer forma de assédio e preza por oferecer um atendimento pautado no respeito aos seus clientes. Nosso objetivo é proporcionar um ambiente seguro, respeitoso e inclusivo para todos. Incentivamos nossos clientes a comunicarem à gestão da unidade ou através de nossos canais de contato qualquer comportamento inadequado por parte de nossos colaboradores", disse a empresa.