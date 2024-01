Ciclista que estava desaparecido em Curitiba é encontrado morto

Foi encontrado, na tarde desta quarta-feira (10), em Curitiba, o corpo do jovem Rafael Fonseca Baggio, de 21 anos, que estava desaparecido desde o último domingo (7), quando saiu de casa para andar de bicicleta. As informações são do jornal Tribuna.

Segundo a Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), o corpo de Rafael foi encontrado em uma área de mata nas proximidades do Zoológico de Curitiba, na mesma região onde a família do jovem mora.

O corpo foi encontrado por moradores da região, conforme informações iniciais da DHPP. A Polícia Científica fará a perícia no local.

Roupas de ciclismo

O jovem havia saído de casa, por volta das 17h30 do domingo, para andar de bicicleta e na sequência não deu mais notícias à família. A mãe de Rafael disse que ele estava com roupas para prática de ciclismo e usava capacete. A Polícia Civil investiga o caso.