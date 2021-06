Buscas por Lázaro Barbosa fazem espaço aéreo ser fechado no interior de Goiás

O espaço aéreo de Girassol, distrito de Cocalzinho de Goiás, foi fechado nesta segunda-feira (21) para as buscas por Lázaro Barbosa, 32, suspeito de uma série de crimes no Distrito Federal e em Goiás. As informações são do Correio Braziliense.

A força-tarefa montada para capturá-lo recebeu a informação de que Lázaro foi visto em uma área de mata fechada, e somente aeronaves do Estado ou drones podem sobrevoar o local. A procura pelo suspeito já dura 13 dias.

A região está sendo vasculhada por policiais em viaturas e helicópteros das forças de segurança. Segundo o Correio, trata-se de uma região de fazendas.

Dois drones da inteligência também são usados na operação, sendo um o Mavic Zoom e o outro o Enterprise, com sensor de calor.

Estradas bloqueadas

As BRs 070, 414 e 153 - que cortam a região onde se concentram as buscas - estão sendo fiscalizadas por 45 agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) do Distrito Federal e de Goiás.

Os pontos de bloqueio são instalados em locais estratégicos e mudam conforme a movimentação do suspeito. Quem passa pelas estradas e tiver alguma informação relacionada ao caso, pode denunciar pelo telefone 191.

Crimes

Segundo a Polícia, Lázaro é autor de um quádruplo latrocínio em Ceilândia, no DF, além dos crimes em Goiás. Nos últimos dias, o indivíduo invadiu propriedades rurais da região, fez três pessoas reféns e baleou outras quatro, entre elas, um policial militar.

Para conseguir capturar Lázaro, 270 agentes da Segurança Pública foram deslocados para a missão. Foi criado um disque-denúncia para informações sobre o suspeito: (61) 9 9839-5284.