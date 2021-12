Brasil tem cinco casos confirmados da variante Ômicron e oito suspeitos

O Brasil tem cinco casos confirmados da variante Ômicron do coronavírus, sendo três em São Paulo e dois no Distrito Federal. Outros oito casos estão sob investigação, segundo informou o Ministério da Saúde (MS) nesta quinta-feira (2).

A maioria dos casos suspeitos, seis no total, está no Distrito Federal, além de um em Minas Gerais e outro no Rio de Janeiro. Todos os pacientes seguem monitorados pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS) de cada estado.

A nova cepa já foi detectada em 26 países e totaliza 326 amostras positivas, conforme o MS.

Sala de situação

Embora não haja evidências científicas sobre a resposta vacinal contra ela, garantir a vacinação é o mais recomendado, segundo destacou o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga.

Uma das estratégias do Ministério da Saúde contra a ameaça foi montar uma sala de situação para monitorar o cenário epidemiológico e avaliar os riscos para a adoção das medidas necessárias. Queiroga visitou as instalações do local nesta quinta.

A sala também servirá para o registro de casos suspeitos e confirmados; e o monitoramento da cobertura vacinal no Brasil e no mundo, para resposta rápida e contenção da variante.

Conforme o Ministério da Saúde, técnicos e especialistas de órgãos diversos farão o acompanhamento e atuarão em esquema de plantão. Serão divulgadas tabelas diárias com dados mundiais e nacionais, evidências sobre a gravidade da doença, transmissibilidade e reinfecção, dados referentes à eficácia das vacinas, testes laboratoriais e tratamentos atuais.