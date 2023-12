Boate Kiss: data do segundo júri dos réus é mantida pelo TJ

Nesta segunda-feira (11), o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJRS) negou o pedido para suspender o segundo júri dos réus no caso da Boate Kiss. Com a decisão, a data foi mantida para 26 de fevereiro de 2024. As informações são do G1.

O Ministério Público (MP), a pedido da Associação das Vítimas da Tragédia de Santa Maria (AVTSM), havia solicitado que o julgamento não ocorresse até que o Supremo Tribunal Federal (STF) tomasse uma decisão a respeito de recursos interpostos contra a decisão do STJ, que determinou a realização de novo júri.

"Não é possível estimar quando o Supremo Tribunal poderá examinar em definitivo a questão. Sequer os réus manifestaram-se em relação aos recursos interpostos", justificou o magistrado.