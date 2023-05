Bispo é investigado por suposto golpe em profissional do Mais Médicos

O bispo da Igreja Católica Apostólica da Redenção, Valdiley Abadia da Silva, é investigado por um suposto golpe aplicado contra um médico cubano. O crime teria acontecido após uma mulher pedir ajuda ao religioso para que o marido conseguisse regularizar seu registro via Revalida, do programa Mais Médicos.

O casal, então, teria enviado R$ 10 mil para o bispo e um ajudante com esse fim. A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) investiga o caso, que teria começado em 2021. As informações são do Metrópoles.

Além disso, Valdiney não tem o posto de bispo reconhecido pela Igreja Católica Apostólica Romana e pela Igreja Católica Apostólica da Redenção.

Entenda o caso

A mulher teria procurado o religioso em dezembro de 2021, perguntando se ele conhecia alguém que pudesse lhe ajudar naquela situação.

Ela, que era amiga de longa data do bispo, só recebeu resposta sobre isso em setembro do ano seguinte. A ajuda, de fato, foi oferecida apenas em fevereiro deste ano, quando ele informou que conhecia "gente grande" dentro do Revalida que poderia lhe auxiliar.

Assim, o casal enviou fotos e cópia de todos os documentos do médico e começou as trativas pelo Whatsapp, sempre com a garantia de Valdiley que o processo seria bem sucedido.

Depois, foi cobrada da quantia, que seria dividida entre o bispo e o contato do Revalida. “Precisei fazer um empréstimo a juros alto para pagar esses R$ 10 mil ao bispo e tentar resolver a situação do meu marido, que parou de trabalhar após o contrato do Mais Médicos ter se findado”, disse a mulher sem se identificar, ao Metrópoles.

A regularização, contudo, não foi para a frente e a vítima passou a cobrar a devolução do dinheiro, sempre recebendo desculpas em troca.

Até o momento, o bispo não se manifestou publicamente sobre o caso.