Avião faz pouso de emergência em Guarulhos após perder uma roda

Um avião fez um pouso de emergência no Aeroporto Internacional de Guarulhos na tarde desta terça-feira (6), após perder uma das rodas de aterrissagem. As informações são do g1.

A aeronave, de modelo Airbus A319, pertence a Latam. O avião decolou no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, e tinha como destino o aeroporto de Congonhas, na capital paulista.

Antes de pousar em Guarulhos, o Airbus precisou dar uma volta em torno da pista, percorrendo cerca de 90km a mais do que a rota usual. O avião pousou às 13h22 sem uma das rodas do lado esquerdo.

A Latam informou que o pouso do voo foi desviado para o aeroporto de Guarulhos para "manutenção corretiva da aeronave". A companhia ainda afirmou que está prestando assistência aos passageiros.