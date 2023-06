Autor de ataque a escola no Paraná é encontrado morto na prisão

O autor do ataque a uma escola estadual em Cambé, no Paraná, foi encontrado morto na Casa de Custódia de Londrina na noite desta terça-feira (20), segundo a Secretaria da Segurança Pública do Estado (Sesp). As informações são do g1.

A causa da morte não foi divulgada até a última atualização desta reportagem. O criminoso estava preso desde segunda-feira (19).

O ataque foi registrado no Colégio Estadual Professora Helena Kolody e resultou na morte de dois estudantes, Luan Augusto e Karoline Verri Alves, ambos de 16 anos. As vítimas eram namorados.

Luan foi socorrido em estado gravíssimo, mas não resistiu e morreu no Hospital Universitário de Londrina, no Paraná, na terça (20). Já Karoline morreu no local do ataque, na segunda-feira (19).

Jovens namoravam há um ano

Karoline e Luan fizeram a primeira publicação juntos nas redes sociais em junho de 2022. Na postagem, o rapaz se declarou, apaixonado, à namorada.

"É impossível pensar na felicidade, sem lembrar do teu sorriso. É impossível pensar num paraíso, sem lembrar dos teus abraços. É impossível pensar no amor, sem lembrar de você. Por isso, encontrei em você carinho, amor e amizade. Eu te amo amor!!", revelou.

Segundo informações do O Globo, o casal era bastante querido entre a comunidade escolar. "Que Deus a coloque em bom lugar, meus sentimentos aos amigos e familiares, só Deus para consolar o coração de todos. E que o Luan consiga sair dessa. Que o Luan se recupere rápido", escreveu um dos seguidores em uma foto do casal.