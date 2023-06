PM é encontrada morta dentro de caminhonete no MS

A policial militar Cássia Silva Machado foi encontrada morta em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, na manhã desta terça-feira (20). Ainda nesta manhã, a polícia também encontrou o corpo do marido dela, Jorge Augusto Saito, em Presidente Epitácio, em São Paulo. Conforme o g1, ambos atuavam na Polícia Militar de Bataguassu (MS).

Cássia estava dentro de uma caminhotete, com uma pistola no colo, em um trecho da MS-455, conhecida como estrada da Gameleira. Ela foi achada por um trabalhador de fazenda da região, que acreditou inicialmente que ela estivesse dormindo.

A delegada Rafaela Lobato, da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam), declarou que há indícios de suicídio.

A caminhonete em que ela estava pertence a Jorge, um cabo da PM. Ele foi encontrado às 10h desta terça em uma residência no bairro Vila Centenário.

Polícia investiga o caso

O caso vai ser investigado de forma conjunta entre agentes do Mato Grosso do Sul e de São Paulo. “Estamos averiguando se há relação entre os casos, aparentemente a primeira morte aconteceu no estado de São Paulo", disse Rafaela.

Rafaela Lobato Delegada "Ambos são policiais militares e as duas polícias, de Mato Grosso do Sul e São Paulo, estarão integradas nas investigações. Não sabemos ainda se a arma utilizada nas duas situações é a mesma. Possivelmente ele faleceu antes dela”.

A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul lamentou a morte. "A corporação se solidariza e manifesta as mais sinceras condolências aos familiares, parentes e amigos, rogando a Deus que conforte seus corações".