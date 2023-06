Ataque em escola estadual de Cambé, no Paraná, deixa um morto

Uma menina foi morta, na manhã desta segunda-feira (19), após ataque em uma escola na cidade de Cambé, no norte do Paraná. Segundo a Polícia Militar, que prestou esclarecimentos ao jornal O Globo, a ação foi registrada no Colégio Estadual Professora Helena Kolody e dois alunos foram atingidos.

A idade das vítimas não foi divulgada.

O outro menino baleado no ataque foi encaminhado ao hospital e está em estado grave. Além da Polícia Militar, o Corpo de Bombeiro e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) compareceram ao local.

Após o ataque e a confirmação da morte de uma estudante, o governador Ratinho Junior (PSD) decretou luto oficial de três dias.

ATAQUES A ESCOLAS

Este ataque acontece após meses de ações violentas registradas em escolas do Brasil. No Ceará, ocorrências do tipo são atípicas. Especialistas veem o problema como complexo, mas há medida efetivas que podem ajudar a combater e prevenir novas ocorrências.

O enfrentamento envolve desde o eixo mais próximo, como iniciativas das gestões escolares, aos mais ampliados, como as responsabilidades das esferas de governo (municipal, estadual e federal) e a atuação das próprias famílias e comunidades.

Ciente da seriedade da situação, o Governo Federal e governos estaduais têm se mobilizado para receber denúncias, investigar ameaças e prevenir ataques semelhantes.

Caso tenha alguma denúncia sobre possíveis ameaças a escolas, clique aqui e informe ao Governo. As denúncias são anônimas.

O Diário do Nordeste opta por não divulgar detalhes do ataque, como nome e idade do agressor, bem como a forma como foi cometida a ação violenta, para não estimular outras semelhantes.